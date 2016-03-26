أخبار عاجلة

«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - تسونامي أخضر.. الجزائر تدمر إثيوبيا 7-1

Google+ Print
بالفيديو - تسونامي أخضر.. الجزائر تدمر إثيوبيا 7-1 بالفيديو - تسونامي أخضر.. الجزائر تدمر إثيوبيا 7-1

اكتساح تام والضحية إثيوبيا. الجزائر تفوز بسباعية مقابل هدف وتعلن اقترابها بنسبة كبيرة جدا من التأهل إلى أمم إفريقيا.

إثيوبيا حلت ضيفا على الجزائر في الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

ووقف منتخب إثيوبيا أمام تسونامي أخضر انتهى بفوز 7-1.

وسجل سفيان فيجولي هدفين وإسلام سليماني هدفين وياسين براهيمي هدف وسفير تايدر هدف ورشيد غزال هدف.

بينما لم يفلح هدف جيتانيه جيبيتو الوحيد لإثيوبيا من تغيير واقع اكتساح الجزائر لضيفه الإثيوبي.

وحقق منتخب الجزائر العلامة الكاملة بتحقيقه الانتصار الثالث في اللقاء الثالث ليحلق منفردا بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

بينما تجمد منتخب إثيوبيا عند النقطة الرابعة في المركز الثاني.

ويرحل منتخب الجزائر لمواجهة إثيوبيا في الـ29 من شهر مارس وفي حالة فوز فأنه سيضمن تأهله إلى بطولة أمم إفريقيا في الجابون.

شاهد أهداف المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة