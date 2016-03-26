بالفيديو - تسونامي أخضر.. الجزائر تدمر إثيوبيا 7-1

اكتساح تام والضحية إثيوبيا. الجزائر تفوز بسباعية مقابل هدف وتعلن اقترابها بنسبة كبيرة جدا من التأهل إلى أمم إفريقيا.

إثيوبيا حلت ضيفا على الجزائر في الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

ووقف منتخب إثيوبيا أمام تسونامي أخضر انتهى بفوز 7-1.

وسجل سفيان فيجولي هدفين وإسلام سليماني هدفين وياسين براهيمي هدف وسفير تايدر هدف ورشيد غزال هدف.

بينما لم يفلح هدف جيتانيه جيبيتو الوحيد لإثيوبيا من تغيير واقع اكتساح الجزائر لضيفه الإثيوبي.

وحقق منتخب الجزائر العلامة الكاملة بتحقيقه الانتصار الثالث في اللقاء الثالث ليحلق منفردا بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

بينما تجمد منتخب إثيوبيا عند النقطة الرابعة في المركز الثاني.

ويرحل منتخب الجزائر لمواجهة إثيوبيا في الـ29 من شهر مارس وفي حالة فوز المنتخب فأنه سيضمن تأهله إلى بطولة أمم إفريقيا في الجابون.

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