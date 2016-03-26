اتحاد الكرة لـ في الجول: حصلنا على موافقة لحضور 20 ألف مشجع لقاء نيجيريا

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه حصل على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور 20 ألف مشجع لقاء مصر ونيجيريا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره نيجريا يوم الثلاثاء المقبل بملعب برج العرب في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت في وقت سابق على حضور 10 آلاف مشجع للمباراة، قبل أن توافق على زيادة ذلك العدد.

وتحدث سويلم لـFilGoalcom قائلا:"حصلت على موافقة من محمود يسري مساعد وزير الداخلية للأمن على زيادة حضور الجماهير لبرج العرب إلى 20 ألف مشجع".

وكان اتحاد الكرة قد أكد في وقت سابق أن سعر التذكرة سيكون موحدا وستبلغ قيمتها 30 جنيها.