أبو ريدة: سيكون لي حديث مختلف مع الاتحاد الإفريقي بسبب ما حدث في لقاء نيجيريا

أكد هاني أبو ريدة المشرف العام على منتخب مصر وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الإفريقي والدولي أنه "سأتحدث مع الكاف بشأن ما حدث في لقاء مصر ونيجيريا".

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها أحداث شغب من أعداد غفيرة للجماهير أدى إلى تدخل قوات الأمن.

وقال أبو ريدة: "أرسلت رسالة نصية إلى الاتحاد الإفريقي أثناء إقامة المباراة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "عندما أعود سيكون لي حديث مختلف بسبب ما حدث في المباراة".

وأوضح "سعة الملعب = 16 ألف متفرج، ولكن حضر اللقاء أكثر من 36 مشجع وهذا خطأ كبير".

وأتم "الأجواء كانت صعبة للغاية".

واقتحمت أعداد كبيرة من جماهير نيجيريا أرض الملعب عقب المباراة.

وقال مراسل قنوات beIN عقب المباراة من أرض الملعب: " "فور نهاية المباراة اقتحم الجمهور النيجيري ملعب المباراة وقامت قوات الأمن باصطحاب لاعبو منتخب مصر إلى غرفة خلع الملابس ولم يصب أي منهم بأذى".

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