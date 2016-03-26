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رئيس مجلس النواب العراقى يبحث استضافة الأمين العام للأمم المتحدة غدا

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رئيس مجلس النواب العراقى يبحث استضافة الأمين العام للأمم المتحدة غدا رئيس مجلس النواب العراقى يبحث استضافة الأمين العام للأمم المتحدة غدا

>بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، مساء اليوم الجمعة، مع المندوب العراقى الدائم لدى الأمم المتحدة محمد على الحكيم، استضافة أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون فى جلسة للبرلمان تعقد غدا السبت.

ونوه الجبورى بدور الأمم المتحدة ومساعدتها للعراق فى جميع المجالات الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أهمية حضور العراق فى المحافل الدولية، وأضاف: أن جلسة البرلمان غدا تتضمن حضور أمين عام الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولى جيم يونج كيم ورئيس البنك الاسلامى أحمد على مدنى.

على صعيد آخر، ناقش الجبورى مع وفدى القائمة "الوطنية" النيابية وحزب "الفضيلة" برئاسة هاشم الهاشمي، تطورات العملية السياسية والأوضاع الأمنية فى العراق، وأهمية مشاركة الجميع فى بلورة ملف الإصلاحات.
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