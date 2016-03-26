مقتل ممرضة هندية وطفلها جراء سقوط قذيفة على مسكنها فى ليبيا

>لقيت ممرضة هندية وطفلها مساء أمس الجمعة، مصرعهما جراء سقوط قذيفة على مقر سكنها قرب مستشفى مدينة الزاوية الليبية (40 كيلو مترا غرب العاصمة طرابلس).

وأكد قائد القوة المشتركة لحماية مدينة الزاوية فوزى البلعزي، فى تصريح مساء اليوم، مقتل ممرضة هندية وطفلها مساء اليوم، بقذيفة سقطت على مقر سكنهم قرب مستشفى الزاوية الليبية٬ إثر تجدد الاشتباكات بين مسلحين بالمدينة.

وأضاف أنه تم إجلاء الأطقم الطبية الأجنبية من مستشفى الزاوية٬ ونقل معدات المستشفى إلى مستوصف "ضى الهلال الطبي"٬ لتقديم الخدمات الطبية، يذكر أن اشتباكات بين مسلحين بمدينة الزاوية خلال اليومين الماضيين اسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.

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