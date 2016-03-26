"السكة الحديد": خروج 9 عربات وجرارين بقطار دهشور عن القضبان

أكدت هيئة السكة الحديد فى بيان لها خروج 9 عربات وجرارين عن القضبان من قطار بضائع أثناء رحلته على خط الواحات من المناجم إلى التبين، وذلك عند الكيلو 34 بين محطتى 48 و12، دون إصابات، لافتة إلى أن هذا الخط مخصص لحركة قطارات البضائع فقط.

وقالت هيئة السكة الحديد فى بيانها: إن القطار كان محملا بالحديد ومكون من 60 عربة، وأنه جار حاليا سحب الجزء الخلفى من القطار حتى يتم رفع العربات التى خرجت عن القضبان وإعادتها إلى مسارها الطبيعى، بواسطة أوناش السكة الحديد.

انقلاب قطار بضائع بمزلقان دهشور دون إصابات

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