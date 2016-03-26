مصدر أمنى: لم نتلق أى طلبات لتنظيم فعالية "يوم الحضن" بالغردقة

قال مصدر أمنى بشرطة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، إنه لم يتلق أية طلبات لتنظيم فعالية تحت عنوان "الفرى هاج" أو "يوم الحضن".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمدينة الغردقة هاشتاج تحت عنوان # أوقفوا_الفرى_هاج، أو "يوم الحضن" والذى دعا له عدد من الشباب لتنظيمه عبر موقع "فيس بوك" بمارينا بالغردقة فى الأول من إبريل المقبل.

وأدت الدعوة التى انتشرت عبر رواد التواصل الاجتماعى إلى ردود فعل غاضبة، وبوستات مناهضة ورافضة للحدث، مؤكدين على أن الدين لا يسمح لنا بذلك.

وكان عدد من الشباب بمدينة الغردقة أطلقوا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى بالغردقة، لتنظيم يوم الحضن، فى الأول من إبريل المقبل بمارينا الغردقة، قائلين فى دعوتهم عبر "فيس بوك"، "عاوزين نكون زى العالم بره عندنا حرية فى أى حاجة نعملها والناس ملهاش دعوة بحد ..اللى يحضن يحضن اللى يبوس يبوس منلقيش حد يبصلنا ويقولنا انتو بتعملوا ايه دى حرية، هنكون فى الغردقة مارينا الجديدة نتجمع كلنا كل واحد أو واحدة نفسهم يحضنوا بعض تعالو كلكم فى مارينا الجديدة ونتقابل كلنا ونحضن براحتنا".

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