برج الحوت حظك اليوم السبت 26\3\2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

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برج الحوت على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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يشار إلى تغيير فى الجبهة المهنية، تستطيع تغيير وظيفتك وتتبدل الإدارة إلى أخرى، لابد أن تستفاد من الفرص التى ستعرض عليك اليوم، فجميعها مناسبة وتحقق الآمال التى كنت تطمح بها، المزيد من المرونة والبعد عن مشاكل العمل سيجعلك أفضل دائمًا.إن كنت ترغب فى المزيد من الرومانسية فحاول تخصيص وقت خاص صلشريك حياتك، حاول الابتعاد عن كل الالتزامات التى ترهقكك وتشغل عقلك منذ فترة كبيرة، قضاء وقت مع شريك حياتك بعيدًا عن أحاديث العمل ستغير الوضع بينكما كثيرًا.بعض الأخبار المتعلقة بصحتك ستجعلك تشعر بالسعادة كثيرًا، كنت تعانى من بعض الآلام فى الظهر والتى كانت ستضطرك حتمًا إلى إجراء بعض العمليات به، إلا أن طبيبك سيخبرك اليوم أنك لا تحتاج لإجراء مثل هذه العمليات وأنك قد شفيت، الذهاب إلى مكان به هواء نقى سيجعلك بخير.أنت لم تعرف كيف تتخلص من التردد فى شخصيتك، الفوضوية أيضًا شيئًا يجعل من أمامك يشعر بالملل منك، بعض المشاكل الخاصة بأسرتك ستعرض عليك بالحل، صديقك المقرب ليس بخير حاول فهم ما يحدث له الآن.