حظك اليوم برج الدلو السبت 26 مارس

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

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برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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لا تسمح لليأس أن يتسرب إلى قلبك، فقاومه وانتصر عليه سريعاً، واعلم أن العمل يحتاج إلى المزيد من الصبر، وهذا ما تحتاج أيضاً أنت إليه، افعل كل ما فى وسعك، وكل ما لديك، واظهر إمكانياتك لأقصى حد، واترك النتيجة على الله، فلا تنتظر تقديراً دون إظهار أفضل ما لديك، فتحلى بالصبر وثابر، وعافر، وصمم، وستصل إلى أعلى المراتب التى تصبو إليها نفسك، لأن من جد بالطبع سيجد.إذا أهملت الجانب العاطفى فى حياتك، فسيضيع طعم الحياة لديك وسط مشاغلها، الحب هو ما يجعلنا نكمل الطريق، وهو ما يعطى للطريق طعم ومعنى، قد تضيع الكثير من فرص الحب أمام عينيك دون أن تحرك ساكناً، لأنك تحب فى صمت دون التعبير عن هذا الحب، يجب الإفصاح عما تشعر به، حتى يشعر من أمامك بما تكن له.إن شعرت بأن معدتك أصابها وعكة ما، فهذا لا يعنى سوى أنك أفرط فى تناول الوجبات السريعة بالقدر الذى لم تتحمله معدتك، لذلك عليك إعطائها قسط من الراحة، تناول غذاء بسيط وخفيف على المعدة، واذهب إلى طبيب لتتأكد مما أصابها.البعض يحتاج منا إلى فرصة ثانية، لذلك عليك أن تسامح من أخطأ فى حقك لمرة واحدة فالكثيرون معرضون للخطأ، المهم أن يستشعر بالذنب، ويكون صادقاً فى اعتذاره، فحتى ترتاح أنت عليك أن تسامح.