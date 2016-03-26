برج العذراء حظك اليوم السبت 26\3\2016

كنت تبحث عن فرصة العمل واليوم ستأتى لك الفرصة التى كنت تطمح بها، أخبار جيدة ستحصل عليها اليوم، لم تكن الفرصة المعروضة عليك اليوم هى الوحيدة، هناك فرص عديدة ستعرض عليك من جهات غير متوقعة، حافظ على معنوياتك المرتفعة واجتهادك الدائم فى عملك، سيتوج أخيرًا بالنجاح.
برج العذراء على الصعيد العاطفى:
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هناك مؤشر قوى على تدخل طرف ثالث فى العلاقة العاطفية الخاصة بك، أنت أو شريكك قد تنجذب إلى شخص آخر، من الضرورى الوقوف بجانب بعضكم البعض فى علاقتكما هذه الفترة، فربما يُحدث الطرف الثالث مشاكل فى علاقتكما تؤدى إلى فشلها، بعض الأقارب يتدخلون لفض هذه النزاعات.
برج العذراء على الصعيد الصحى:
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لا تحاول توريط نفسك فى أنظمة ريجيم لا طائل من ورائها سوى الهبوط والدوار، لقد حان الوقت لوضع جدول زمنى للحفاظ على صحتك ورشاقتك، ستكون على ما يرام وستصل إلى هدفك فى أقرب وقت ممكن، كنت قد تحتاج إلى بعض الأشياء الخاصة التى تحسن بشرتك، الوقت مناسب للاعتناء بها.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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محاولة لتشكيل شراكات مع أهل السلطة لتحقيق مصالح مناسبة، فضلا عن ذوى القدرات، قليل من الناس يحاولون التأثير عليك من خلال إعطاء آمال زائفة لكن لا تعير اهتماما لما يقولون، حاول الالتزام بمبادئك.
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شبكةعيونالإخبارية
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