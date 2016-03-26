برج العذراء حظك اليوم السبت 26\3\2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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كنت تبحث عن فرصة العمل واليوم ستأتى لك الفرصة التى كنت تطمح بها، أخبار جيدة ستحصل عليها اليوم، لم تكن الفرصة المعروضة عليك اليوم هى الوحيدة، هناك فرص عديدة ستعرض عليك من جهات غير متوقعة، حافظ على معنوياتك المرتفعة واجتهادك الدائم فى عملك، سيتوج أخيرًا بالنجاح.هناك مؤشر قوى على تدخل طرف ثالث فى العلاقة العاطفية الخاصة بك، أنت أو شريكك قد تنجذب إلى شخص آخر، من الضرورى الوقوف بجانب بعضكم البعض فى علاقتكما هذه الفترة، فربما يُحدث الطرف الثالث مشاكل فى علاقتكما تؤدى إلى فشلها، بعض الأقارب يتدخلون لفض هذه النزاعات.لا تحاول توريط نفسك فى أنظمة ريجيم لا طائل من ورائها سوى الهبوط والدوار، لقد حان الوقت لوضع جدول زمنى للحفاظ على صحتك ورشاقتك، ستكون على ما يرام وستصل إلى هدفك فى أقرب وقت ممكن، كنت قد تحتاج إلى بعض الأشياء الخاصة التى تحسن بشرتك، الوقت مناسب للاعتناء بها.محاولة لتشكيل شراكات مع أهل السلطة لتحقيق مصالح مناسبة، فضلا عن ذوى القدرات، قليل من الناس يحاولون التأثير عليك من خلال إعطاء آمال زائفة لكن لا تعير اهتماما لما يقولون، حاول الالتزام بمبادئك.