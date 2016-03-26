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حظك اليوم لبرج العقرب ليوم السبت 2016/3/26

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حظك اليوم لبرج العقرب ليوم السبت 2016/3/26 حظك اليوم لبرج العقرب ليوم السبت 2016/3/26

على الصعيد المهني:
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بعض الفرص إن لم نقتنصها بسرعة البرق ستضيع من أيدينا، فعندما يأتى أمامك فرصة عمل كنت تحتاج إليها دوماً وتحلم بها طوال السنوات الماضية، فلا حاجة لمزيد من التردد، تحتاج إلى بعض الشجاعة والسرعة فى اتخاذ القرار لا يضيع منك ما لن يعوض فيما بعد، فبعض الفرص تحتاج إلى المغامرة، وليس التأنى وإلا ضاعت من يديك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:
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شريك حياتك له الحق فى الحصول على قدر كبير من الاهتمام، كما أن أى علاقة تموت وتذبل إن لم نداوم على تغييرها وإحياءها من وقت لآخر، فكر دوماً فى الطريقة التى ستستطيع أن تتغلب بها على حالة الملل التى تصاحبكما، فقد تجد الكثير من المفاجئات يمكن تحضيرها.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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يجب عليك التوقف عن إجهاد نفسك، فهذا سيؤثر حتماً سلباً على حياتك، كما يجب الاهتمام بلياقتك البدنية ومقاومة شره الأكل، فكثير من الأكلات "التيك أواى" تضر جداً بالصحة، يمكنك أيضاً ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائى جيد، يعيد إليك لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
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إذا كنت تشعر بالكثير من التخبط فى الحياة، إذاً فأنت تحتاج إلى ترتيب أوراقك، وإعادة تقييم أولوياتك، فإن احتل المهم مكان الأهم سيجعل ذلك حالتك النفسية سيئة، وسيشعرك بالتقصير، لذلك عليك دايماً البدء بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، ومحاولة التوازن بين جوانب حياتك المختلفة، فالحياة ليست حب فقط، أو عمل فحسب، لذلك وازن لتسعد بحياة متزنة ولتحصل على الكثير من الرضا.

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مصر 365

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