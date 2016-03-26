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حظك اليوم برج الأسد السبت 26/3/2016

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حظك اليوم برج الأسد السبت 26/3/2016 حظك اليوم برج الأسد السبت 26/3/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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إذا كنت تعمل فى مجالات التدريس أو الكتابة أو الصحافة أو الأدب، فستتمتع بنجاح كبير فى حياتك المهنية اليوم، ومن المتوقع أن تنال تكريمًا على إنجازاتك وهو يوم مناسب للاستثمار فى المؤسسات التعليمية وفى مجالات التشييد والبناء، وبشكل عام يتمتع أبناء برج الأسد بيوم هادئ فى العمل اليوم.

على الصعيد العاطفي:
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اليوم هو الأنسب للقضاء على كل ما تبقى من أشباح الماضى القديمة والتمتع بالشعور بالراحة وهو اليوم الأفضل للبدايات الجديدة على الصعيد العاطفى فمن المتوقع أن تلتقى شخصًا يجعلك تدخل مرحلة جديدة فى حياتك وتمضى قدمًا نحو حياة جديدة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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تستكشف اليوم لذة العلاجات البديلة والتى تجعل حالتك الصحية تتحسن بشكل ملحوظ بعد وقت طويل من تجربة العلاجات الطبية التى لم تنجح وستجرب اليوم علاج يمكن أن يجلب لك فعلاً الغوث الذى كنت تبحث عنه.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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هناك احتمال قوى بأن تلتقى شخص ما اليوم من الماضى وهذا الشخص سيكون مفتاحًا لانطلاقة جديدة فى مستقبلك، كن على استعداد لتقديم وقبول المساعدة دون تحفظ لأن هذا قد يفتح أمامك طريقًا جديدًا تمامًا ومثيرًا بالنسبة لك.

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مصر 365

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