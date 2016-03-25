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بالفيديو – النني يكشف سر اختيار رقم 35 مع أرسنال ' 3 مفارقات عجيبة '

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بالفيديو – النني يكشف سر اختيار رقم 35 مع أرسنال ' 3 مفارقات عجيبة ' بالفيديو – النني يكشف سر اختيار رقم 35 مع أرسنال ' 3 مفارقات عجيبة '

لماذا قرر محمد النني لاعب خط وسط أرسنال ارتداء رقم 35 بعد انتقاله للمدفعجية في شهر يناير الماضي؟ ثلاث مفارقات عجيبة يوضحها.

وانضم النني إلى أرسنال قادما من بازل السويسري خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

المفارقة الأولى: بلاي ستيشن

وتحدث النني لقناة "إم بي سي 2" قائلا:"كنت ألعب بلاي ستيشن مع أحد أصدقائي وطالبني باختيار أرسنال بعدما طالبوا بضمي وذلك للتعرف أكثر على كل اللاعبين".

وأكمل"قلت له إذا دعني أنقل نفسي أولا إلى الفريق وهنا وجدت إنني ارتديت رقم 35".

وواصل"وجدت إنني كلما ألعب مباراة أسجل هدفا أو هدفين وفي إحدى المباريات سجلت أربعة أهداف، فتفائلت بهذا الرقم".

المفارقة الثانية: مدربا أرسنال

وأضاف لاعب بازل السابق"حينما جاء مدربا من أرسنال إلى بازل لتدريبي طالبا إدارة النادي السويسري بالحصول على أطقم لارتدائها".

وتابع"فوجئت بأن الأطقم التي حصلا عليها كانت تحمل رقم 35، وذلك على الرغم من إنهما لم يطلبا رقم معين".

المفارقة الثالثة: غرفة الفندق

وأضاف النني"حين خضوعي للكشف الطبي طلبت بالحصول على غرفة في الفندق في الدور الرابع".

وأتم"وكانت الغرفة تحمل رقم 435، ومن هنا قررت ارتداء الرقم في النهاية".

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فيديو اليوم السابع

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