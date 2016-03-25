حبس 4 من أقارب المتهم الرئيسى فى مقتل الإيطالى "ريجينى"

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفي المتناوى وإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بحبس شقيقة زعيم التشكيل العصابى لسرقة الأجانب والمتهم بقتل الشاب الإيطالى "ريجينى" 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بحبس زوج شقيقة المتهم وشقيقه وزوجته.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التستر على مجرم وإخفائه عن العدالة، والاحتفاظ بمتحصلات سرقة المتهم مع علمهم بنشاطه الإجرامى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وضم التحقيقات إلى تحقيقات قضية مقتل جوليو ريجينى الأصلية.

- مشرحة زينهم تسلم جثث التشكيل العصابى المتورط فى مقتل "ريجينى" لذويهم

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