بالصور.. نواب مطروح يعرضون مطالب الأهالى على وزير الزراعة

عرضت الهيئة البرلمانية التى تضم نواب مطروح، خلال استقبالهم الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى يزور محافظة مطروح حاليا، مشاكل ومطالب أهالى المحافظة من المزارعين ومربى الأغنام، وقدموا له طلبات المواطنين وتوقعيهم عليها بالتزكية منهم.

طالب النواب الوزير، بفتح باب قبول طلبات الشراء بمكتب الإصلاح الزراعى بالإسكندرية، وتفعيل لجان التثمين وتخفيض سعر المتر، لأن أغلب الأهالى يسكنون فى بيوت مبنية على أرض الإصلاح الزراعى بالضبعة والحمام والعلمين ورأس الحكمة، مطالبين بتعيين مهندس زراعى من أبناء مطروح، فى منصب وكيل مديرية الزراعة بمطروح الشاغر.

وعرض نواب مطروح أهم المشكلات التى يعانى منها المزارعون ومربو الأغنام والإبل بمطروح، واقتراح الحلول لها، كان أبرزها نقص المياه فى المنطقة من رأس الحكمة شرقاً وحى السلوم غربا، وحل هذه المشكلة بالتوسع فى إنشاء الآبار سعة 150 مترا مكعبا وحتى 300 متر مكعب، والتوسع فى إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار وتوفير وحدات تحلية صغيرة لتحلية المياه الجوفية وخفض نسب الملوحة بها.

كما عرضت الهيئة البرلمانية لنواب مطروح، المشاكل الخاصة بالثروة الحيوانية، وطالبوا بتوفير بدائل للأعلاف نظراً لارتفاع الأسعار وتوفير الأدوية البيطرية والاهتمام بالمراعى الطبيعية، من خلال مشروع قومى، كما تمت المطالبة بالتوسع فى تنفيذ مشروعات المزارع السمكية.

كان اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، يرافقه اللواء هشام لطفى مدير الأمن ونواب وعمد ومشايخ المحافظة، قد استقبلوا بعد عصر الجمعة، وزير الزراعة فى إطار زيارته التى تستمر لمدة يومين، لتفقد زراعات القمح والشعير المطرية، بقرية رأس الحكمة و مدن النجيلة وسيدى برانى.

تفقد الوزير فور وصوله، زراعات القمح والشعير بمنطقة الحبلة جنوب قرية رأس الحكمة، شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 70 كيلومترا، وأعلن وزير الزراعة خلال الزيارة، عن بدء موسم الحصاد الآلى، بمعدات الحصاد و الكومباين، التى أرسلتها الوزارة لمساعدة المزارعين.

ويواصل الوزير، الجولة غداً السبت بمناطق غرب مرسى مطروح، لتفقد زراعات الشعير بمناطق المثانى والنجيلة وعمل لقاء مع الأهالى بمنطقة الشريصات، على طريق جرجوب قبلى الطريق الدولى بمدينة النجيلة.

ويتفقد وزير الزراعة ومحافظ مطروح، فى نهاية برنامج الزيارة، أعمال تنمية الوديان بمنطقة الخروبة جنوب مدينة مرسى مطروح بنحو 3 كيلومتر.

>

- اليوم.. وزير الزراعة يتفقد الزراعات المطيرة بمحافظة مطروح

>

- محافظ مطروح: وزير الزراعة وافق على توفير معدات حصاد القمح والشعير بالمحافظة

>