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إصابة أربعة أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بإدفو

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إصابة أربعة أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بإدفو إصابة أربعة أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بإدفو
نشبت مساء اليوم مشاجرة بين عائلتين بمدينة إدفو، نتيجة خلافات قديمة، وأسفر ذلك عن إصابة أربعة أشخاص بجروح وكدمات في أماكن متفرقة بالجسم.

وتوجهت الشرطة لمكان الواقعة وتمكنت من فض المشاجرة وضبط عدد من أطرافها.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان تلقت إخطارا، يفيد بحدوث مشاجرة استخدم فيها الأسلحة البيضاء والعصى والشوم ناحية شارع خلف المستشفى بمدينة إدفو، لتجدد خلافات سابقة بين مجموعة من الأشخاص، وتم الدفع بقوة أمنية وقامت بالفصل بين الطرفين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتصرف.


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