إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بين أفراد من قبيلتين بالضبعة

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية، فى مشاجرة بين أفراد من قبيلتى الموسى والسناقرة، بسبب الخلاف على أحقية كل منهم فى أعمال الحراسة لأحد مواقع البترول.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية منذ قليل، إنه تبلغ لقسم شرطة الضبعة، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين بعض أفراد قبيلتى الموسى والسناقرة، بمنطقة قبلى فوكه، ووجود مصابين بطلقات نارية وتم تحويلهم إلى المستشفى بالإسكندرية للعلاج.

وانتقلت القيادات الأمنية لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الموقف، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات على حراسة موقع شركة بترول بمنطقة العلمين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان بعضهما بالضرب وإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابة بعضهم.

وأكد أهليتهم وهم "نصر ع ا "- ادعاء طلق نارى بالعضد الأيمن واشتباه وجود نزيف داخلى و"عمران ع ا" - ادعاء طلق نارى باليد اليمنى و"عبد الباسط ف س" - ادعاء طلق نارى بالكتف الأيمن و"صابر هـ خ" - ادعاء طلق نارى بالفخذ الأيسر وجميعهم من قبيلة الموسى.

وتم السيطرة على الموقف وتعيين الخدمات السرية اللازمة لملاحظة الحالة بين الطرفين، وتم التنسيق مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بمطروح للمتابعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم، وتم تفعيل دور العمد والمشايخ وعواقل القبائل بالمنطقة لإنهاء النزاع ونبذ الخلافات بين إفراد العائلتين.

وتحرر عن ذلك المحضر جنايات الضبعة وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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