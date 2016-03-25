بالفيديو – النني يتحدث عن العروض الإيطالية.. ولن أقف عند تحقيق حلمي مع أرسنال فقط

كشف محمد النني لاعب خط وسط أرسنال أنه تلقى عرضين في وقت سابق من أندية إيطالية قبل الانتقال لصفوف المدفعجية في شهر يناير الماضي.

وتحدث النني لقناة "إم بي سي مصر 2" قائلا:"كان فيورنتينا وأدينيزي يرغبان في ضمي قبل الانتقال لأرسنال".

وأكمل"بازل كان بمثابة خطوة أولى نحو تحقيق حلمي باللعب في أفضل أندية العالم".

وبسؤاله عن هل يعتبر أرسنال بمثابة خطوة ثانية أجاب"أرسنال فريق كبير للغاية والانتقال إليه خطوة هامة جدا في مسيرتي".

وأضاف"أرى إنني وصلت لحلمي بالانتقال لأرسنال، لكن لدي حلم آخر لا أستطيع التوقف عنده".

وأردف"من الممكن اعتبار أرسنال خطوة ثانية، لكن الأهم حاليا بالنسبة لي هو أن ألعب بشكل أساسي وأثبت نفسي مع الفريق".

وتابع"فأن تثبت نفسك وتكون أساسيا في فريق كبير مثل أرسنال هو أمر صعب للغاية".

وبسؤاله عن سبب تدربه في مدينة ميلانو في إيطاليا بشكل منفرد بعد تلقيه عرض أرسنال علق"حتى أكون لائقا ومستعد بشكل جيد لخوض التجربة الجديدة".

وأكمل"فليس من المنطقي أن أنتظر الانتقال للفريق ثم أبدا العمل، لذلك قمت بالاستعداد مبكرا قبل انضمامي له".

شاهد النني يتحدث عن عروض الاحتراف

شاهد النني يتدرب في ميلانو استعدادا للانتقال لأرسنال