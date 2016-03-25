أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – النني يتحدث عن العروض الإيطالية.. ولن أقف عند تحقيق حلمي مع أرسنال فقط

Google+ Print
بالفيديو – النني يتحدث عن العروض الإيطالية.. ولن أقف عند تحقيق حلمي مع أرسنال فقط بالفيديو – النني يتحدث عن العروض الإيطالية.. ولن أقف عند تحقيق حلمي مع أرسنال فقط

كشف محمد النني لاعب خط وسط أرسنال أنه تلقى عرضين في وقت سابق من أندية إيطالية قبل الانتقال لصفوف المدفعجية في شهر يناير الماضي.

وتحدث النني لقناة "إم بي سي 2" قائلا:"كان فيورنتينا وأدينيزي يرغبان في ضمي قبل الانتقال لأرسنال".

وأكمل"بازل كان بمثابة خطوة أولى نحو تحقيق حلمي باللعب في أفضل أندية العالم".

وبسؤاله عن هل يعتبر أرسنال بمثابة خطوة ثانية أجاب"أرسنال فريق كبير للغاية والانتقال إليه خطوة هامة جدا في مسيرتي".

وأضاف"أرى إنني وصلت لحلمي بالانتقال لأرسنال، لكن لدي حلم آخر لا أستطيع التوقف عنده".

وأردف"من الممكن اعتبار أرسنال خطوة ثانية، لكن الأهم حاليا بالنسبة لي هو أن ألعب بشكل أساسي وأثبت نفسي مع الفريق".

وتابع"فأن تثبت نفسك وتكون أساسيا في فريق كبير مثل أرسنال هو أمر صعب للغاية".

وبسؤاله عن سبب تدربه في مدينة ميلانو في إيطاليا بشكل منفرد بعد تلقيه عرض أرسنال علق"حتى أكون لائقا ومستعد بشكل جيد لخوض التجربة الجديدة".

وأكمل"فليس من المنطقي أن أنتظر الانتقال للفريق ثم أبدا العمل، لذلك قمت بالاستعداد مبكرا قبل انضمامي له".

شاهد النني يتحدث عن عروض الاحتراف

شاهد النني يتدرب في ميلانو استعدادا للانتقال لأرسنال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام