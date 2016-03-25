بان كى مون فى مؤتمر صحفى بلبنان: الوقت حان لوقف العنف فى الشرق الأوسط

>دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الجمعة إلى إنهاء الحرب والعنف فى سوريا والمنطقة فى ختام زيارة الى لبنان استمرت يومين.

وصرح بان كى مون للصحافيين فى مؤتمر صحافى فى بيروت أن "الأمم المتحدة لن تدخر جهدا فى السعى لإنهاء النزاع فى سوريا والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل فى الشرق الأوسط".

وقال إن "هذا وقت حاسم بالنسبة للمنطقة، وحان الوقت لوقف العنف وإنهاء الظلم ومنح الناس الفرص التى يستحقونها لبناء حياة أفضل".

وقتل فى النزاع فى سوريا المستمر منذ خمس سنوات أكثر من 270 ألف شخص وأجبر الملايين على الفرار من منازلهم واللجوء إلى الدول المجاورة ما تسبب فى أعباء إضافية عليها.

ويستضيف لبنان نحو 1,2 مليون سورى، كما يأوى اكثر من 450 ألف لاجئ فلسطينى مسجلين فى الأمم المتحدة رغم ان خبراء يقولون أن اعداد الفلسطينيين فى لبنان باتت أقل من ذلك.

وتاتى تصريحات بان كى مون عقب اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، وزيارته شمال لبنان بصحبة رئيس البنك الدولى جيم يونغ كيم ورئيس بنك التنمية الإسلامى أحمد المدنى.

وتحدث بان كى مون مع عائلتين من اللاجئين السوريين تعيشان فى ظروف صعبة فى حى فقير فى مدينة طرابلس، وفى بيروت أشاد بان كى بلبنان لانه ظل "مثالا حيا على التعايش والتعددية فى المنطقة".

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