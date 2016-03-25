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دمشق تنفى تصريحات منسوبة للأسد خلال لقائه أعضاء التجمع العربى الإسلامى

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دمشق تنفى تصريحات منسوبة للأسد خلال لقائه أعضاء التجمع العربى الإسلامى دمشق تنفى تصريحات منسوبة للأسد خلال لقائه أعضاء التجمع العربى الإسلامى
نفت رئاسة الجمهورية السورية ما نقلته بعض وسائل الإعلام من كلام منسوب إلى الرئيس السورى بشار الأسد، خلال استقباله مؤخراً أعضاء الأمانة العامة للتجمع العربى والإسلامى لدعم خيار المقاومة.

وقالت الرئاسة السورية، فى بيان صحفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": نعود ونؤكد مرة أخرى أن أى حديث أو تصريح أو خبر عن الرئيس الأسد لا يكون نقلاً عن ضيوف أو زوار وسيصدر رسمياً عن مؤسسة الرئاسة أو ينشر على حساباتها، وكل ما عدا ذلك هو عارٍ تماماً من الصحة.

ودعت رئاسة الجمهورية السورية وسائل الإعلام إلى أن تكون أكثر مهنية ومصداقية، وأن تتوخى الدقة فى نقل أى كلام صادر عن الأسد وعدم اعتماد ما ينقل عن زواره.

تفاصيل زيارة وفد التجمع العربى لسوريا.. جمال زهران التقينا بشار الأسد وطالبنا بدعوة الإعلام لزيارة دمشق ورؤية الأوضاع على الطبيعة.. وأعرب عن فرحته بـ30 يونيه وإسقاط الإخوان

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