العراق يعلن السيطرة على منطقة على حدود سوريا من تنظيم "داعش"

>قال الجيش العراقى اليوم الجمعة إن مقاتلين يزيديين وعشائريين سيطروا على منطقة حدودية مع سوريا فى منطقة سنجار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية وقطعوا بذلك خط إمداد رئيسيا للتنظيم.

وأفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الحكومى أن المقاتلين سيطروا على منطقتى أم الديبان وأم جريس القريبتين من الحدود السورية.

كانت قوات تضم وحدات من مقاتلى البشمركة الأكراد واليزيديين قد سيطرت فى نوفمبر الماضى على بلدة سنجار اليزيدية التى ارتكب فيها التنظيم أعمالا وحشية ضد الأقليات الدينية.

وفى الشهر الماضى سيطرت قوة يقودها أكراد سوريون على مدينة الشدادى الاستراتيجية على الجانب السورى من الحدود.

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