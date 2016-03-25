أخبار عاجلة

«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العراق يعلن السيطرة على منطقة على حدود سوريا من تنظيم "داعش"

Google+ Print
العراق يعلن السيطرة على منطقة على حدود سوريا من تنظيم "داعش" العراق يعلن السيطرة على منطقة على حدود سوريا من تنظيم "داعش"

>قال الجيش العراقى اليوم الجمعة إن مقاتلين يزيديين وعشائريين سيطروا على منطقة حدودية مع سوريا فى منطقة سنجار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية وقطعوا بذلك خط إمداد رئيسيا للتنظيم.

وأفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الحكومى أن المقاتلين سيطروا على منطقتى أم الديبان وأم جريس القريبتين من الحدود السورية.

كانت قوات تضم وحدات من مقاتلى البشمركة الأكراد واليزيديين قد سيطرت فى نوفمبر الماضى على بلدة سنجار اليزيدية التى ارتكب فيها التنظيم أعمالا وحشية ضد الأقليات الدينية.

وفى الشهر الماضى سيطرت قوة يقودها أكراد سوريون على مدينة الشدادى الاستراتيجية على الجانب السورى من الحدود.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365