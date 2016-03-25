إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة

>أصيب ستة فلسطينيين بجروح متفاوتة فى المواجهات الأسبوعية التى اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة أشرف القدرة إن اثنين من الشبان أصيبا بالرصاص الحى فى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضاف القدرة أن ثلاثة اخرين أصيبوا قرب موقع "ناحل عوز" العسكرى شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة بينهم اثنان بالرصاص الحى وثالث بحالة اختناق. فيما أصيب السادس بالاختناق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتشهد مناطق التماس على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة مظاهرات كل يوم جمعة، ضمن الفعاليات التضامنية مع الهبة الجماهيرية الحالية فى القدس والضفة الغربية أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

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