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تليفزيون فرنسا: «ريجيني» تعرض للتعذيب.. والحديث عن السرقة «غير منطقي»

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تليفزيون فرنسا: «ريجيني» تعرض للتعذيب.. والحديث عن السرقة «غير منطقي» تليفزيون فرنسا: «ريجيني» تعرض للتعذيب.. والحديث عن السرقة «غير منطقي»

جوليو ريجيني (أرشيفية)

قال مراسل إذاعة وتليفزيون فرنسا الدولي ، الكسندر بوتشنتي، إن الصحف الغربية وضعت قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني في إطارها وفقا للأوضاع والأخبار التى يتم تدوالها عن ، مشيرا الى أن كافة الظروف المحيطة بمقتله من اختفاءه ثم العثور على جثته وبها أثار تعذيب تثير الشبهات حول تورط الأمن.

وأضاف بوتشيني خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم، أن الواقعة فتحت المجال أمام الحديث عن الاختفاء القسري لوجود حالات عديدة موثقة من قبل جمعيات حقوق الإنسان المصرية واعتراف الشرطة بذلك، مردفاً: “بيان الداخلية يتعارض مع ملابسات الحادث”.

وأكد بوتشنتي أنه في حال الحديث عن ملابسات القضية فإنه لا يجوز أن يقال من الداخلية المصرية أن الجريمة تمت بدافع السرقة كون بطاقة الإئتمان الخاصة به لم يحسب منها أية أموال وقد تعرض بالفعل للتعذيب لذا فإنه إذا كانت الجريمة بدافع السرقة كانت الشرطة متسائلاً: “لماذا لم تعثر على أمواله عقب قتله”؟.

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