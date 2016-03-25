منى زكى أفضل ممثلة ونور الشريف أفضل ممثل بـ”جوائز السينما العربية”

فازت النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها “أسوار القمر”، فى حفل توزيع جوائز السينما العربية، كما نال النجم الراحل نور الشريف جائزة أفضل ممثل عن فيلمه “بتوقيت القاهرة”، وطارق العريان أفضل مخرج عن فيلم “ولاد رزق”.

وحضر من النجوم سوسن بدر وعبير صبرى وأحمد الفيشاوى وعزت أبو عوف وبشرى ومحمد فراج ودنيا سمير غانم ومحمود العسيلى، وميس حمدان وياسمين رئيس وأصالة وطارق العريان وآسر ياسين، ونجلاء بدر وشريف رمزى وتامر حبيب والموسيقار خالد حماد، والإعلامى علاء الكحكى، والإعلامى ألبرت شفيق.

الحفل يقدمه الفنان الكوميدى أحمد أمين مقدم برنامج “البلاتوه” على شاشة النهار، ويضع الموسيقى الخاصة للحفل الموسيقار تامر كروان، والإخراج التليفزيونى للمخرج أحمد خالد وتصوير أيمن أبو المكارم، ويُعرض حصريًا على شاشة النهار سينما، والإذاعة الرسمية للحفل “راديو 9090″. يشارك فى الحفل المطرب محمود العسيلى، حيث يقدم أغنية جديدة بعنوان “فرحة”، والجائزة تقام بالتعاون بين مجلة “دير جيست” ووكالة C.A.T، وتحت رعاية إعلامية من قناة “النهار” وجريدة “اليوم السابع”.