"دسوقى" بعد نشر حالته فى اليوم السابع: التضامن صرف لى 199 جنيها فقط

أحمد محمد دسوقى عمارة مقيم بقرية الحمادة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية لدية أسرة مكونة من ثلاثة أبناء وزوجته وهو مصاب بشلل أطفال ثم أصيب بالغضروف الذى أقعدة عن الحركة فخرج معاشا مبكرا. حيث كان يعمل فى شركة الموانئ إحدى شركات هيئة قناة السويس وحياته تغيرت بعد خروجه إلى المعاش حيث أصبح ما يتقاضاة شهريا لايكفى لأسرته فما بالك من علاج لرجل مصاب بالشلل والغضروف معا.

وكانت نشرت اليوم السابع حالة عم دسوقى منذ عدة شهور وقامت إدارة شكاوى المواطنين بمحافظة الإسماعيلية بتحويل عم دسوقى للتضامن الاجتماعى لبحث حالته ومساعدته بعد النشر.

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معاش التضامن 199 جنيها

>يقول أحمد محمد دسوقى وبعد فترة تم الاتصال بى للذهاب إلى مديرية التضامن الاجتماعى وبعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، وبحث اجتماعى عن حالتى تم عملة بالتل الكبير تقرر صرف معاش 199 جنيها وهذا المبلغ لا يكفى لأى شىء بل أقوم بصرف 200 جنيها إيجار سيارة خاصة من التل الكبير إلى الإسماعيلية لصرف المبلغ وحتى لو تم تحويله إلى مقر إقامتى بالتل الكبير ماذا يفعل هذا المبلغ.

وطلبت موتسيكل رباعى مجهز لكى أتحرك بة نظرا لظروفى إلا أنهم رفضوا طلبى بحجة أنه لا يتم شراء موتويسكلات فى التضامن الإجتماعى.

بداية المأساة

أسرة مكونة من ثلاثة أبناء

طرقت كل الأبواب



>دسوقى: أحتاج إلى موتوسيكل رباعى مجهز

>وقال دسوقى لـ"اليوم السابع" خرجت للمعاش عام 2005 بعد إصابتى بالغضروف فأصبحت غير قادر على العمل وخاصة أن طبيعة العمل تحتاج إلى حركة صحيح كانت حركتى بطيئة اثناء العمل نظرا لإصابتى بشلل الأطفال كنت أقوم بأعمال خفيفة تتناسب مع إصابتى وبعد الغضروف أصبحت مقعدا لا يمكن أن أتحرك فتم عرضى على القمسيون الطبى بشركة الموانئ التى أعمل بها وبناء على التقرير الطبى الذى أكد إصابتى بالفقرات القطنية خرجت معاش مبكر وأتقاضى حاليا معاش 920 جنيها هذا المبلغ لا يكفى للعلاج والأدوية التى احتاجها بشكل دائم علاوة على عدم قدرتى على الحركة.>يضيف دسوقى، لدى أسرة مكونة من ثلاثة أولاد الأكبر فى الجامعة والبنت الوسطى أيضا فى الجامعة والابن الأصغر فى الثانوية العامة ثلاثة أولاد يحتاجون إلى مصروف يومى علاوة على الملبس والمأكل ومصاريف الجامعة والمدارس أمر مرهق جدا ومؤلم لشخص مثلى لايملك سوى مبلغ زهيد وهو المعاش فهل يكفى ال920 جنيها مصاريف للأسرة المكونة من ثلاثة أولاد فى التعليم وزوجة ورب أسرة مريض يحتاج إلى ميزانية خاصة للعلاج فقط؟>وأشار دسوقى إلى أنه طرق كل الأبواب للمساعدة وخاصة عندما سمع أن هناك اهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير علاج لهم وحياة كريمة بحسب ما تم الإعلان عنة فى الجرائد والإعلام وان الرئيس السيسى شخصيا مهتم بذوى الاحتياجات.>ويتابع دسوقى أنا لا أطلب شىء مستحيل أنا فقط اطلب توفير موتوسيكل رباعى مجهز لكى استطيع أن أتحرك به واستكمل مسيرتى فى الحياة وأتابع حياتى ومشاكل أسرتى وأولادى وأحاول أن أعمل أى حاجة إضافية لكسب أى أموال حتى ولو بسيطة لتساعدنى على الحياة واستطيع أن أوفر ثمن الدواء الذى احتاجه بشكل ثابت وبدون موتسيكل لاستطيع التحرك من منزلى وإذا حاولت الحركة أحتاج إلى تاكسى مخصوص ينقلنى من منزلى إلى المستشفى مثلا وإلى مكتب البريد لكى أتقاضى معاشى الشهرى وهذا مرهق ماديا لشخص مثلى.

ويطالب دسوقى القلوب الرحيمة من أهل الخير أو المسئولين بمحافظة الإسماعيلية بتوفير موتسيكل رباعى مجهز وهذا كل ما يتمناه.

تليفون المواطن محمد أحمد دسوقى 01007345856

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