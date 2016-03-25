سلبيات وإيجابيات رجيم البروتين.. تعرف عليها عشان تخس من غير تعب

رجيم البروتين من أكثر أنواع الأنظمة الغذائية انتشارا خاصة بين السيدات، نظرا لبحثهن الدائم على الجمال والرشاقة ليصبحن كنجمات التليفزيون.

وفى السياق يقدم الموقع الأمريكى "best weight loss" فوائد رجيم البروتين والآثار السلبية والمشاكل الصحية التى يتعرض لها متبعيه.

فوائد رجيم البروتين

المشكلات الصحية لرجيم البروتين

>اتباع نظام الدايت الخاص برجيم البروتين يساعد فى إنقاص الدهون دون فقدان الكتلة العضلية، ما يجعل النساء اللائى يتبعنه يحافظن على بشرتهن فى صورة متوازنة، كما يحقق البروتين الشعور بالشبع، وبالتالى الحد من تناول الوجبات الخفيفة، ويساعد رجيم البروتين على التخلص من السلوليت "تغيير فى طبقة الجلد عند النساء بسبب تراكم الدهون تحت الجلد".>تناول البروتينات بشكل مكثف يؤدى لزيادة إجهاد الكلى ويصيبها بمشكلات، والبروتينات الزائدة تؤدى لزيادة نسبة الكالسيوم فى الدم، ما يجعل الجسم لا يستطيع التعامل معها بشكل كامل وتتراكم فى الكلى مسببة الحصوات.

ومن المعروف طبيا أن زيادة تناول البروتينات خلال اليوم يؤدى إلى ارتفاع الكولسترول فى الدم، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشرايين..

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