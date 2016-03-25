محمود طاهر: الجمعية العمومية أعطت درسا لمن يحاول هدم استقرار الأهلي

أشاد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي المعين بأعضاء الجمعية العمومية لناديه وذلك عقب موافقتهم على اعتماد الميزانية.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد اكتسح تصويت الجمعية العمومية على الميزانية التي اعتمدها عن سنة 2015 خلال انعقادها يوم الجمعة بمقر الجزيرة.

وتحدث طاهر لقناة "الحياة 2" قائلا:"الجمعية العمومية للأهلي اليوم أعطت درسا لجميع من يحاول هدم استقرار النادي".

وأضاف"كانت جمعية عمومية تاريخية بأرقامها وردت على الجميع".

وأكمل"نحن نتعرض لضغوط كبيرة منذ تولينا المسؤولية ونحاول أن نفي بكل الوعود التي قطعناها على أنفسنا لأعضاء الجمعية العمومية".

وشدد رئيس الأهلي"نحن نرحب دائما بالنقد الموضوعي والبناء، فلا توجد مؤسسة بلا أخطاء".

وعن اعتذار خمسة أعضاء من مجلس الإدارة عن الموافقة على التعيين بعد قرار حل المجلس من قبل محكمة القضاء الإداري علق"يوم الأحد أتمنى أن يعود المجلس كاملا".

وأتم"الأعضاء الذين اعتذروا لهم وجهة نظرهم الخاصة وأتمنى أن نعود يوم الأحد بشكل كامل بعد قبول الطعن المقدم من قبلنا على قرار حل المجلس".