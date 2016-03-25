تحليل في الجول - طارق مصطفى: شيء واحد يجعلني متخوف بشدة من لقاء نيجيريا المقبل

أبدى طارق مصطفى نجم منتخب مصر والزمالك السابق تخوفه للغاية من لقاء الإياب أمام نيجيريا بسبب "فرحة التعادل غير العادية".

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وقال طارق مصطفى لـFilGoal.com: "احترمنا المنافس نيجيريا زيادة عن اللازم".

وأضاف "كل الشكر للاعبي المنتخب والجهاز الفني. الكل اجتهد ولم يقصر أي أحد".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكني متخوف للغاية من مباراة الإياب أمام نيجيريا".

وأوضح "رأيت فرحة غير عادية عقب المباراة بمجرد التعادل مع العلم أننا كنا أفضل في المباراة. وهذا يقلقني".

حمادة طلبة

وتطرق نجم الزمالك السابق في حديثه مع FilGoal.com للتعليق على أداء طلبة قائلا: "كلبة لاعب جيد جدا وعندما جعلته ينضم للزمالك من المقاصة كنت مقتنع به بنسبة 100%".

وأتم "أتمنى أن يبدأ أساسيا في لقاء الإياب لأن نيجيريا ستهاجم".

ورفعت مصر رصيدها للنقطة السابعة في قمة المجموعة السابعة وباتت نيجيريا في الترتيب الثاني بخمس نقاط.

ويستعد المنتخب لاستضافة نيجيريا في الـ29 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

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