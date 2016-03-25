أخبار عاجلة

«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طاهر يفسر سبب فشل الخطيب والقيعي في المشاركة بالجمعية العمومية للأهلي

Google+ Print
طاهر يفسر سبب فشل الخطيب والقيعي في المشاركة بالجمعية العمومية للأهلي طاهر يفسر سبب فشل الخطيب والقيعي في المشاركة بالجمعية العمومية للأهلي

لماذا فشل محمود الخطيب أسطورة الأهلي وعدلي القيعي مدير التسويق السابق في تسجيل أسمائهما بالجمعية العمومية للقلعة الحمراء التي أقيمت يوم الجمعة؟ محمود طاهر يجيب.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد اكتسح تصويت الجمعية العمومية على الميزانية التي اعتمدها عن سنة 2015 خلال انعقادها يوم الجمعة بمقر الجزيرة.

وشهدت الجمعية العمومية فشل الخطيب والقيعي في تسجيل أسمائهما للإدلاء بأصواتهما ما تسبب في غضب الأخير على وجه التحديد. (طالع التفاصيل).

وتحدث رئيس النادي الأهلي لقناة "الحياة 2" قائلا:"ما حدث هو عدم تجديدهما لاشتراكهما بالنادي".

وأوضح"طبقا للوائح الجهة الإدارية فمن يشارك بالجمعية العمومية يجب أن يكون لديه اشتراك العام الماضي وإلا فأنا أخالفها وحينها يتم حل مجلس الإدارة قبل عودته من الأصل بسبب أخطاء قانونية".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق بحل مجلس إدارة الأهلي بسبب أخطاء إدارية وقعت أثناء الانتخابات ما دفع أعضائه لتقديم طعن سيتم البت فيه يوم 28 من شهر مارس الجاري.

وأضاف طاهر"من لم يستطيع المشاركة معنى ذلك إنه لم يسدد اشتراك النادي خلال آخر عامين، أما من يمتلك كارنيه عام 2015 فهو استطاع المشاركة بالطبع".

وأتم"كل هذه الأمور هي لوائح وقوانين إدارية ولا أستطيع مخالفتها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع