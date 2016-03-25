طاهر يفسر سبب فشل الخطيب والقيعي في المشاركة بالجمعية العمومية للأهلي

لماذا فشل محمود الخطيب أسطورة الأهلي وعدلي القيعي مدير التسويق السابق في تسجيل أسمائهما بالجمعية العمومية للقلعة الحمراء التي أقيمت يوم الجمعة؟ محمود طاهر يجيب.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد اكتسح تصويت الجمعية العمومية على الميزانية التي اعتمدها عن سنة 2015 خلال انعقادها يوم الجمعة بمقر الجزيرة.

وشهدت الجمعية العمومية فشل الخطيب والقيعي في تسجيل أسمائهما للإدلاء بأصواتهما ما تسبب في غضب الأخير على وجه التحديد. (طالع التفاصيل).

وتحدث رئيس النادي الأهلي لقناة "الحياة 2" قائلا:"ما حدث هو عدم تجديدهما لاشتراكهما بالنادي".

وأوضح"طبقا للوائح الجهة الإدارية فمن يشارك بالجمعية العمومية يجب أن يكون لديه اشتراك العام الماضي وإلا فأنا أخالفها وحينها يتم حل مجلس الإدارة قبل عودته من الأصل بسبب أخطاء قانونية".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق بحل مجلس إدارة الأهلي بسبب أخطاء إدارية وقعت أثناء الانتخابات ما دفع أعضائه لتقديم طعن سيتم البت فيه يوم 28 من شهر مارس الجاري.

وأضاف طاهر"من لم يستطيع المشاركة معنى ذلك إنه لم يسدد اشتراك النادي خلال آخر عامين، أما من يمتلك كارنيه عام 2015 فهو استطاع المشاركة بالطبع".

وأتم"كل هذه الأمور هي لوائح وقوانين إدارية ولا أستطيع مخالفتها".