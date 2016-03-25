تعرف على قرارات الجمعية العمومية للزمالك.. ومرتضى: سأقوم بإنشاء مسجد مثل الحسين

وافقت الجمعية العمومية للزمالك التي أقيمت يوم الجمعة على عدة قرارات كان اتخذها مجلس الإدارة في وقت سابق من بينها منع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق من دخول النادي.

وكانت الجمعية العمومية للزمالك قد رفضت استقالة رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور وجددت الثقة فيه بنسبة 90%.

كما وافق أعضاء الجمعية على منع ميدو من تدريب أي فريق بالزمالك في السنوات المقبلة ومع مجالس الإدارات الجديدة.

هذا بالإضافة للموافقة على شطب عضوية ممدوح عباس رئيس النادي الساقب ورؤوف جاسر نائب الرئيس، مع رفض العضوية الاستثنائية لنواب البرلمان.

فيما تحدث مرتضى منصور للأعضاء قائلا:"الزمالك أصبح خاليا من البلطجة ونسير في طريق التطور".

وأضاف"قمت بشراء 50 شقة في مرسى مطروح لمصايف الأعضاء ومساحة الواحدة منها 80 مترا".

وأكمل رئيس الزمالك حديثه للأعضاء"أطالبكم برؤية المبنى الاجتماعي الجديد فثلثه عبارة عن مسجد كبير مثل الحسين وهناك مكتبة كبيرة و16 جناح للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني".

وأتم"الجهاز المركزي للمحاسبات من 2006 حتى عام 2013 أهدر علينا 984 مليون جنيه، تلك الأموال لو أملكها لكنت شيدت مطار واشتريت سيارات لكل الأعضاء".