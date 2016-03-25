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"الأوقاف" تنقل خطيب مسجد بكفر الشيخ لمهاجمته أحمد الزند فى خطبة الجمعة

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"الأوقاف" تنقل خطيب مسجد بكفر الشيخ لمهاجمته أحمد الزند فى خطبة الجمعة "الأوقاف" تنقل خطيب مسجد بكفر الشيخ لمهاجمته أحمد الزند فى خطبة الجمعة
تقدم مدير إدارة أوقاف فوه بمذكرة للشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، ضد مصطفى عبد الحميد، خطيب مسجد بمركز فوه فى كفر الشيخ، لخروجه على موضوع الخطبة ومهاجمته المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، فى خطبة الجمعة.

وقال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تلقى مذكرة من مدير إدارة أوقاف فوه ضد خطيب مسجد بفوه لعدم التزامه بموضوع خطبة الجمعة "فضائل الصحابة ونماذج من حياتهم وسيرتهم العطرة"، فقررت تحويله للتحقيق، ونقله لإدارة غرب كفر الشيخ.

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