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الغرفة التجارية: 20% ارتفاع فى أسعار الأسماك والبورى يرتفع إلى 40 جنيها

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الغرفة التجارية: 20% ارتفاع فى أسعار الأسماك والبورى يرتفع إلى 40 جنيها الغرفة التجارية: 20% ارتفاع فى أسعار الأسماك والبورى يرتفع إلى 40 جنيها
فى ظل موجة الغلاء التى سيطرت على الدواجن واللحوم البلدى، خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة الإنتاج على المربين، لم يعد أمام المستهلك سوى اللجوء لتناول الأسماك التى تعد زهيدة الثمن، بينما بعد زيادة قيمة الدولار مؤخرا، مع اقتراب أعياد شم النسيم، تأثرت تسعيرة السمك فى السوق المحلى.

وأكد طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الأسماك ارتفعت بقيمة 20% نتيجة زيادة الاقبال على الشراء، خاصة مع اقتراب أعياد شم النسيم، حيث ارتفع سعر البلطى إلى 17 جنيها بدلا من 12 جنيها، وارتفع سعر البورى للكيلو الواحد إلى 40 جنيها بدلا من 30 جنيها، لافتا أن سمك البورى عليه إقبالا كثيفا استعداد لتخزينه لتناوله فى أعياد الربيع.

كما تابع عضو شعبة الأسماك، لليوم السابع، أن أسعار الأسماك المجمدة ارتفعت لأكثر من 25% بسبب الدولار، لافتا إلى أن كافة أنواع المجمدات يتم استيرادها من الخارج، حيث يستحوذ المستورد على 50% من السوق، ويبدأ سعر الجمبرى للكيلو الواحد من 70 جنيها، ووصل سعر الكلمارى إلى 70 جنيها، وسعر الكابوريا 80 جنيها للكيلو.

وتوقع "فهمى" أن تستمر موجة ارتفاع الأسماك، فى ظل زيادة معدلات الطلب عليه.

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