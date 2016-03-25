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بالصور.. وزيرة الهجرة تلتقى بأبناء الجالية المصرية والنوبة بكوبن هاجن

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بالصور.. وزيرة الهجرة تلتقى بأبناء الجالية المصرية والنوبة بكوبن هاجن بالصور.. وزيرة الهجرة تلتقى بأبناء الجالية المصرية والنوبة بكوبن هاجن
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها التقت بأبناء الجالية المصرية بكوبن هاجن بالدنمارك وذلك بمقر السفارة بحضور السفيرة سلوى مفيد وأعضاء السفارة، لافتة إلى أنها التقت أيضا بأبناء من النوبة المقيمين بكوبن هاجن بالدنمارك.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات صحفية على هامش زيارتها للدنمارك، أن اللقاء تناول مواضيع ذات صلة بالوطن واستعرض شهادة بلادى الدولارية وأبدى أبناء الجالية المصرية بالدنمارك رغبتهم فى مساعدة بلدهم مصر والاستفادة أيضا بشهادة بلادى بالادخار والاستثمار، موضحة أن اللقاء تناول أيضا أزمة الثقة بين المواطن فى الخارج ودولته والمشاريع التنموية بمصر وطبيعة عمل الوزارة والتعاون مع القوى العاملة والخارجية.

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لقاء الوزيرة بأبناء النوبة بكوبن هاجن بالدنمارك (1)

لقاء الوزيرة بأبناء النوبة بكوبن هاجن بالدنمارك (2)

لقاء الوزيرة بأبناء النوبة بكوبن هاجن بالدنمارك (3)

لقاء الوزيرة بأبناء النوبة بكوبن هاجن بالدنمارك (4)

لقاء الوزيرة بأبناء النوبة بكوبن هاجن بالدنمارك (5)

وزيرة الهجرة تغادر القاهرة وتتوجه إلى الدنمارك للمشاركة بملتقى شباب أوروبا
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وزيرة الهجرة تزور الدنمارك اليوم للقاء الجالية المصرية
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مصر 365

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