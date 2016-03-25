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إصابة ثلاثة أشخاص فى تصادم سيارتين بإدفو

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إصابة ثلاثة أشخاص فى تصادم سيارتين بإدفو إصابة ثلاثة أشخاص فى تصادم سيارتين بإدفو
أصيب ثلاثة أشخاص فى تصادم سيارتين اليوم الجمعة، بمدينة إدفو شمال أسوان، وتم نقل المصابين لمستشفى إدفو العام للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة ملاكى أعلى كوبرى إدفو.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من مستقلى السيارتين، وأحد المصابين حالته حرجة، وتم تسيير الحركة المرورية فى الاتجاهين بعد رفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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