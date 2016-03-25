للسيدات.. نصائح هامة بعد الولاة القيصرية لا تهمليها

الولادة القيصرية

نصائح بعد الولادة القيصرية

الولادة القيصرية تدخل جراحى ليس بسيطا كما يعتقد البعض، بعده المرأة تحتاج فترة كافية للتعافى تختلف من امرأة لأخرى، حتى تتمكن من استعادة قوتها وقدرتها على التحمل.>وأوضح الدكتور علاء يوسف - استشارى النساء والتوليد - أن كل سيدة خضعت للولادة القيصرية تختلف حالتها عن الأخرى، قد تعانى من أعراض أشد، وقد تلزم الفراش للتعافى فترة طويلة عن غيرها.>وقدم استشارى النساء والتوليد مجموعة من النصائح على السيدة تباعها والاستفادة منها بعد الولادة القيصرية، أهمها:

- احرصى على الالتزام التام بمواعيد التغيير على الجرح مع طبيبك، ولا تهملى فيه ولا فى سلامته، وأى علامة طارئة أو مرضية عليه لابد من إخباره وزيارته فى الحال.

>- لا تتسرعى وتزيدى من بذل الجهد حتى لا يزيد تدفق دم النفاس، بل عليك التدرج فى المجهود والتعافى التام.

- لا تعودى لارتداء الملابس الضيقة أو غير القطنية "بوليستر"، أو التى تتفاعل مع البشرة، بل احرضى على ارتداء الملابس الواسعة والمريحة للغاية، والتى لها ملمس هادئ على البشرة، خاصة فى مكان الجرح والغرز.

- عليك الاهتمام بتناول طعاما صحيا للغاية ووسائل كثيرة دافئة بمجرد السماح لك بتناول الطعام والشراب، وذلك تسهيلا لخروج الغازات التى تصيب كل من تعرضت للولادة القيصرية، وأيضا لتسهيل الإخراج.



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