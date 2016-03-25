لو زهقت.. مياه الشعير أفضل علاج للإمساك.. اشربها

مياه الشعير من المشروبات المفيدة، ولها الكثير من الوظائف فهى منظف عام للجسم دون شك، وتخلص الجسم من نسبة كبيرة من أملاحه المترسبة، وتساعد على عمل الكليتين بشكل جيد، وتحسن من وظائفهما، كما لمشروب الشعير قدرة فى علاج بعض حالات الإصابة بالإمساك، هذا العرض المزعج الذى يصعب معه التبرز بشكل طبيعى ومريح، ما يسبب أعراضا مرضية وضيقا للمريض.

نصائح لعلاج المساك

>وينصح الدكتور وليد مهاب - استشارى الباطنة - مريض الإمساك باتباع عدة نصائح مهمة كى يتخطى العرض غير المريح، وينتهى من مشكلاته وإزعاجه، ومنها ممارسة الحركة المستمرة، وعدم نسيان شرب المياه بشكل كاف، وعدم حبس البراز وتأجيله، والتركيز على الأطعمة الورقية.

مياه الشعير لعلاج الإمساك

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>ويوضح استشارى الباطنة أن مياه الشعير فى حد ذاتها علاج للإمساك، فشربها دافئة أو باردة بعض الشىء يساعد فى تحريك الهضم وتعزيزه، كما يساعد على تنظيف المعدة وتحسين حركتها، ويحتوى الشعير على ألياف كثيرة، وشربه يعزز ويحسن القدرة على الإخراج، وبغلى حباته بعد غسلها جيدا لمدة 4 دقائق فى مياه نظيفة، وتناوله عندما تقل سخونته، يحسن البول وإدراره، وكذلك البراز وخروجه، ففى الحالتين ينظف الجسم من بواقيه الضارة ليصبح نظيفا.