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الجمعية العمومية للزمالك تجدد الثقة في مجلس مرتضى باكتساح 90%

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الجمعية العمومية للزمالك تجدد الثقة في مجلس مرتضى باكتساح 90% الجمعية العمومية للزمالك تجدد الثقة في مجلس مرتضى باكتساح 90%

جددت الجمعية العمومية لنادي الزمالك الثقة في مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بنسبة 90% من الأصوات.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن نتيجة التصويت في الجمعية العمومية التي انعقدت يوم الجمعة.

وحضر 8723 عضوا صوت منهم بنعم على الميزانية 7864 وصوت بلا 829 صوتا فقط.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عرض استقالته على الجمعية العمومية. لكن مع قبول الميزانية فتم تجديد الثقة في مجلس إدارة الزمالك كاملا.

في الوقت ذاته رفضت الجمعية العمومية رفضها القاطع لاستقالة مرتضى منصور من منصبه في رئاسة الزمالك بعد عرضها عليهم من قبل عضو مجلس الإدارة أحمد جلال إبراهيم.

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