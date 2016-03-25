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5 قرارت لعمومية الزمالك..«تجديد الثقة لرئيس النادي وشطب ممدوح عباس ومنع دخول ميدو»

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5 قرارت لعمومية الزمالك..«تجديد الثقة لرئيس النادي وشطب ممدوح عباس ومنع دخول ميدو» 5 قرارت لعمومية الزمالك..«تجديد الثقة لرئيس النادي وشطب ممدوح عباس ومنع دخول ميدو»

نادي الزمالك _ أرشيفية

رفضت الجمعية العمومية لنادي الزمالك بشكل رسمي استقالة المستشار مرتضى منصور من رئاسة القلعة البيضاء.

وعرض المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة،  استقالة مرتضى منصور على أعضاء الجمعية العمومية، والتي اجتمعت اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني، والتي أبدت رفضا قاطعا للأمر.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك،  وافق أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، على البنود التي طرحها مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية اليوم بين المجلس وأعضاء النادي.
> وشهدت البنود موافقة الأعضاء على معظمها، فيما كان الجدل في بند استكمال العضويات المستثناة للصحفيين، وطلب المستشار مرتضى منصور رئيس النادي تفويضا لاتخاذ القرار المناسب، كما وافقت الجمعية العمومية على شطب عضوية ممدوح عباس ورءوف جاسر في الزمالك، ومنع دخول أحمد حسام “ميدو” وعمله في النادي بشكل نهائي.

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