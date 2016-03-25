أهم الفيتامينات التي يحتاجها الرضيع من عمر شهر إلى 6 أشهر

تعدُّ مرحلة الطفولة من المراحل المهمَّة والأساسيَّة في بناء الصحة الجسديَّة والعقليَّة لدى الأطفال، وإهمال التغذية السليمة يؤدي إلى مشاكل صحيَّة عديدة، أبرزها مشكلة تأخر النمو. لذلك فتركيز الأُم على الطعام الصحي لطفلها في هذه المرحلة، سيضمن بشكل مباشر وضع أُسس متينة لجسم قوي وصحة سليمة، وتعدَّ الفيتامينات والمعادن من أهم الأسس التي يحتاجها الطفل لأنَّها تمنح جسمه القوة والصحة السليمة.



«سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة التغذية، مال كبتيل، لتوضح لك الفيتامينات اللازمة للرضع من عمر شهر إلى سنة.



فيتامين «د»

- ضروري للرضع لامتصاص الكالسيوم وتطور عظام الوليد. وحليب الأُم يحتوي على أغلب الفيتامينات عدا فيتامين «د»، لهذا لا يحتاج الرضيع خلال الستة أشهر الأولى من عمره إلى فيتامينات عدا فيتامين «د»، الذي يمكن لجسم الرضيع أن يركبه تلقائياً من خلال تعرِّضه لأشعة الشمس لفترات قصيرة في اليوم. 30 دقيقة في الأسبوع.

- الأطفال أصحاب البشرة الغامقة معرضون أكثر لنقص فيتامين «د»، وفي هذه الحالة يعطى الرضيع مكمل فيتامين «د» بمقدار ١٠ملغ يومياً لتجنب حدوث الكساح.



فيتامين «ك»

- يعطى الطفل حقنه من فيتامين «ك» مباشرة بعد الولادة لتجنب حدوث نزيف، لأنَّ نقصه لدى المولود يؤدي لنزف. وأطفال الرضاعة الطبيعيَّة معرضون لنقص فيتامين «ك» اكثر من أطفال الرضاعة الاصطناعيَّة.



معدن الحديد

- الحديد من أهم المعادن لتركيب كريات الدم الحمراء في الجسم، فالجنين يقوم بتخزينه في جسمه في الثلث الأخير من الحمل، وتكفيه هذه المؤونة لمدَّة ٤-٦ أشهر، ويمكن للرضيع أن يتعرَّض لنقص الحديد إذا اعتمد على حليب أُمه فقط، لذلك يعطى الطفل الأطعمة الصلبة في عمر ستة أشهر لتعويض الحديد.



فيتامين B12

يحتاج الطفل لإعطاء مكمل من فيتامين B12 في حال كانت الأُم نباتيَّة.



معدن الزنك

يؤمن حليب الأُم والحليب الاصطناعي حاجة الطفل من الزنك في السنة الأولى من العمر، والزنك يتوفر في اللحم والحبوب ليؤمن حاجته في السنة الثانية من عمره.



معدن الفلوريد

مهم لمنع تسوس الأسنان. وزيادة الفلورايد تؤدي لظهور تصبُّغات بيضاء على الأسنان، ويؤمن حليب الأُم حاجة الرضيع من الفلورايد في الستة أشهر الأولى. أما بعد الستة أشهر فيعطى الطفل ماء ليغطي حاجته من الفلورايد؛ لأنَّ الماء يحتوي على الفلورايد.

- يحتاج الطفل من عمر٦-١٢شهراً إلى 270 ملليغراماً من الكالسيوم يومياً.

وأخيرا تضيف الدكتورة مال أنَّه لا بد على الأُم من أن تحذر من إعطاء رضيعها أي مكمل غذائي من دون استشارة الطبيب .