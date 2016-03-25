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متى أبدأ بإنقاص وزني بعد الولادة؟

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الجمعة 25-03-2016 20:12

بعد الولادة تكتشفين أن وزنك قد ازداد، وأنك بحاجة لحمية سريعة؛ لكي تعودي لرشاقتك، خاصة أن ملابسك الجميلة قد ضاقت بك، إضافة لنظرة زوجك لك بسبب زيادة وزنك، ولكنك تواجهين عدة أسئلة تطرحين على نفسك، وهي متى أبدأ بإنقاص وزني، وكيف وما هو المسموح والممنوع في ريجيم ما بعد الولادة؟


هذه الأسئلة تجيب عنها بمجموعة من النصائح أخصائية التغذية الأستاذة أميمة مختار كالتالي:


• لا يجب التفكير ببدء ريجيم، أو حمية غذائية قبل انتهاء فترة النفاس.
• يفضل أن تمر فترة 40 يوماً على الولادة؛ حتى لو انقطع نزول الدم؛ لأن هذه الفترة تكون الأم بحاجة لها؛ لكي تستعيد نسبة الدم المفقود لوضعها الطبيعي، ويكون الرحم قد عاد لوضعه المعتاد.
• الحمية قبل ذلك تعتبر خطأ كبيراً.


• في حال إذا كانت الأم تقوم بإرضاع طفلها طبيعياً، فهي تستخدم دايت عادياً وليس قاسياً.
• يجب أن تكون حمية المرضعة مركزة على الإكثار من الفواكه والخضر، ومنتجات الألبان والبروتين.
• تقليل النشويات لجرعة واحدة يومياً بالنسبة للمرضعة.


• النشويات تكون إما نصف رغيف أو 5 ملاعق أرز أو مكرونة.
• ممنوع الحلويات والمخللات والمياه الغازية للمرضع، التي تريد اتباع حمية لإنقاص وزنها.
• في حالة الأم التي لا ترضع وبعد مرور 40 يوماً على الولادة فهي تحتاج لاتباع ريجيم قاسٍ.


• الريجيم من الممكن أن يترافق مع جلسات مساج للتخسيس، ورياضة وكبسولات إنقاص الوزن
• كبسولات إنقاص الوزن ممنوعة للمرضعة.
• تتبع الأم غير المرضع نفس الممنوعات والمحظورات، إضافة لخطوات أخرى تسرع بنزول وزنها.

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سيدتي