مشرحة زينهم تسلم جثث التشكيل العصابى المتورط فى مقتل "ريجينى" لذويهم

كشف مصدر طبى، بأن مشرحة زينهم سلمت، اليوم الجمعة، جثث الـ 5 متهمين الذين لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة، والمشتبه فى صلتهم بقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى إلى ذويهم.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن الجثث تم تشريحها أمس، وتبين مصرعهم نتيجة طلقات نارية فى مختلف أنحاء الجسد، أبرزها فى الصدر والبطن والرأس، والتى أدت لكسر الجمجمة والوفاة فى الحال.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت أمس بإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بتشريح جثامين المتهمين الـ5 الذين لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة، والمشتبه في صلتهم بقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، وصرحت النيابة بدفنهم وإعداد تقرير طبى بالحالات.

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