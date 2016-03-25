أخبار عاجلة

«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عبد الملك الحوثى يلقى أول خطاب له منذ بدء عاصفة الحزم فى اليمن

Google+ Print
عبد الملك الحوثى يلقى أول خطاب له منذ بدء عاصفة الحزم فى اليمن عبد الملك الحوثى يلقى أول خطاب له منذ بدء عاصفة الحزم فى اليمن

>فى أول خطاب له منذ شهور دعا زعيم الحوثيين فى اليمن إلى احتشاد فى الشوارع فى الذكرى الأولى للحملة العسكرية التى تقودها ضد جماعته.

كذلك انتقد عبد الملك الحوثى الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الجمعة لدعمهما المزعوم للعمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين، الذين استولوا على العاصمة اليمنية فى سبتمبر 2014، ودفعوا المعترف بها دوليا إلى الفرار إلى الخارج.

إلا أن نبرة الخطاب جاءت هادئة نسبيا، ما يشير إلى الضغوط التى يتعرض لها الحوثيون فى أعقاب العملية البرية والغارات الجوية التى قتل فيها آلاف المدنيين.

وأعلنت الأمم المتحدة مستهل الأسبوع الجارى أن وقف الأعمال العدائية من المقرر أن يبدأ فى اليمن فى 10 أبريل نيسان، قبل انطلاق محادثات السلام فى الثامن عشر من الشهر ذاته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور