عبد الملك الحوثى يلقى أول خطاب له منذ بدء عاصفة الحزم فى اليمن

>فى أول خطاب له منذ شهور دعا زعيم الحوثيين فى اليمن إلى احتشاد فى الشوارع فى الذكرى الأولى للحملة العسكرية التى تقودها السعودية ضد جماعته.

كذلك انتقد عبد الملك الحوثى الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الجمعة لدعمهما المزعوم للعمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين، الذين استولوا على العاصمة اليمنية فى سبتمبر 2014، ودفعوا الحكومة المعترف بها دوليا إلى الفرار إلى الخارج.

إلا أن نبرة الخطاب جاءت هادئة نسبيا، ما يشير إلى الضغوط التى يتعرض لها الحوثيون فى أعقاب العملية البرية والغارات الجوية التى قتل فيها آلاف المدنيين.

وأعلنت الأمم المتحدة مستهل الأسبوع الجارى أن وقف الأعمال العدائية من المقرر أن يبدأ فى اليمن فى 10 أبريل نيسان، قبل انطلاق محادثات السلام فى الثامن عشر من الشهر ذاته.

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