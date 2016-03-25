مصرع نجل رئيس مدينة ميت غمر بطلق نارى عن طريق الخطأ من سلاح والده

لقى نجل رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مصرعه برصاصة عن طريق الخطأ من سلاح والده.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من الرائد أحمد الجميلى، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، بمصرع ممدوح عبد الرحمن الشهاوى 24 عاما حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، نتيجة الإصابة بطلق نارى فى الصدر.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه بعد عودة والد المجني عليه من عملة بميت غمر، قام بترك سلاحه فسحبه المجني عليه وأثناء محاولة العبث به خرجت طلقة طائشة استقرت فى صدره، وتم نقلة إلى مستشفي المنصورة العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجاري تحرير محضرًا بالواقعة.

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