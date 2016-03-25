مباحث القاهرة تضبط 11 هاربا من أحكام بينهم 5 محكوم عليهم بالمؤبد

شن رجال الإدارة العامة لمباحث بالقاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت ملاحقة العناصر الخطرة، خاصة المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 11 متهما هاربا من عدة أحكام قضائية واجبة النفاذ، بينهم 5 متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وإحالتهم للنيابات المختصة لتولى التحقيق.

وتمكن النقيب محمد خالد الألفى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة القطامية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "إسماعيل.أ.ا" 31 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 529/1105 لسنة 2014م القطامية "مخدرات" والمقضى فيها عليه بالسجن المؤبد.

كما تمكن النقيب شريف توكل السماحى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.س.ح" 23 سنة سائق ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 21991/2856 لسنة 2014م مدينة نصر أول "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

وتمكن النقيب مصطفى يونس أحمد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "خالد.م.ح" 35 سنة سائق ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان والمحكوم عليه فى القضية رقم 1945/2127 لسنة 2014م التبين "سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

كما تمكن الرائد محمد بهاء الدين محمد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "عثمان.أ.ع"29 سنة عاطل ومقيم محافظة أسيوط و المحكوم عليه فى القضية رقم 3543/ 1820 لسنة 2012م أسيوط "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

وتمكن النقيب محمد محمود جعفر الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "رضا.أ.ش" 29 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 22638/ 6593 لسنة 2014م السلام أول "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

وتمكن النقيب محمد على أبو العطا الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "إسلام.م.د" 22 سنة عامل ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية والمحكوم عليه فى القضية رقم 12762/2627 لسنة 2013م المرج "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

كما تمكن النقيب عمرو شريف عبد الغنى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "احمد.ص.ع" 20 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 4705/1159 لسنة 2014م عين شمس " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بالإضافة الى أنه تم ضبط "عبد الله.ف.ح" 25 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 7275/1292 لسنة 2014م عين شمس " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات .

وتمكن النقيب إبراهيم على الدين النجار الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "وائل.ع.س" 38 سنة عامل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 7421/2062 لسنة 2014م الموسكى " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات .

وتمكن النقيب"محمد.ع.م" الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة البساتين وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "امين.ع.ا" 38 سنة عامل ومقيم دائرة قسم شرطة الخليفة والمحكوم عليه فى القضية رقم 16016/ 4371 لسنة 2012م البساتين "سرقة بالإكراه " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات .

كما تمكن النقيب عمر خالد أنور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة شبرا وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "هشام.م.أ" 28 سنة عامل ومقيم محافظة القليوبية و المحكوم عليه فى القضية رقم 23572/ 993 لسنة 2013م طوخ " تزوير " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.

وتمكن الرائد اشرف مرجان نصر الضابط بقسم مكافحة جرائم السرقات المتنوعة وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "يوسف.ب.ع" 20 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة مدينه نصر أول والمحكوم عليه فى القضية رقم 48228 لسنة 2013م مدينه نصر أول "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات .

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- ضبط عاطلين لسرقتهما دراجة بخارية من ماليزى الجنسية بمدينة نصر

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