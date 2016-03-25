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أبو تريكة يوجه رسالة شديدة إلى المسؤولين عن منتخب مصر.. ' كفى انبطاحا '

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أبو تريكة يوجه رسالة شديدة إلى المسؤولين عن منتخب مصر.. ' كفى انبطاحا ' أبو تريكة يوجه رسالة شديدة إلى المسؤولين عن منتخب مصر.. ' كفى انبطاحا '

وجه محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي المعتزل رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين عن منتخب مصر وذلك عقب تعادل الفراعنة مع نيجيريا 1-1 في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وانتزعت مصر تعادلا قاتلا في الوقت القاتل أمام نيجيريا لترفع رصيدها للنقطة السابعة في قمة المجموعة السابعة.

وقال أبو تريكة عقب نهاية المباراة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) يوم السبت: "نقطة مهمة في الوصول لأمم إفريقيا.. المباراة القادمة هي الأصعب".

وأضاف "أتمنى التوفيق لمصر والفوز إن شاء الله".

ثم استدرك "السادة المسؤولين عن منتخب ، كفى انبطاحا أمام ظلم واضح من اختيار ملعب المباراة وحكم المباراة.. فمصر ليست بلد صغيرة تعامل كالصغار".

وحرم حكم المباراة الزامبي جاني سيكازوي مصر من انفرادا تاما مع نهاية المبارة وأطلق صافرة النهاية رغم أن صلاح كان قريبا من مرمى نيجيريا لتسجيل الثاني.

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أبو تريكة يوجه رسالة شديدة إلى المسؤولين عن منتخب مصر.. "كفى انبطاحا"

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فيديو اليوم السابع

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