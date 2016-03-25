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بالفيديو - ملخص مباراة نيجيريا ومصر.. ' تألق الشناوي وذكاء صلاح وغضب الفراعنة '

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بالفيديو - ملخص مباراة نيجيريا ومصر.. ' تألق الشناوي وذكاء صلاح وغضب الفراعنة ' بالفيديو - ملخص مباراة نيجيريا ومصر.. ' تألق الشناوي وذكاء صلاح وغضب الفراعنة '

أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي بشبكة "بي إن سبورتس" أن منتخب مصر عانى من عدة أخطاء في مباراته أمام نيجيريا.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع نيجيريا إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتحدث حازم إمام قائلا:"منتخب مصر أدى شوط ثاني أقل من المتوسط".

وأضاف في تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس"فور نهاية اللقاء"عمق الملعب أصبح خاليا تماما من لاعبي المصري".

وأكمل"تراجعنا تماما في الشوط الثاني ولم يكن هناك ضغط على حاملي الكرة من نيجيريا، فكل هجماتهم كانت من عمق الملعب وذلك أثر كثيرا علينا".

وواصل"كان يجب على ثنائي قلب الدفاع أحمد حجازي ورامي ربيعة أن يدفعوا لاعبي خط الوسط إلى الأمام أكثر لإزالة الضغط من على المنتخب".

وأردف"لولا أحمد الشناوي وحمادة طلبة لكانت النتيجة هي هزيمة ".

وأتم"إذا كنت مكان هيكتور كوبر المدير الفني يجب أن تكون لي وقفة مع قلبي الدفاع ووسط الملعب لعلاج الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة".

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فيديو اليوم السابع

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