خالد بيومي: 4 أسباب تجعلني أعطي كوبر 2 من 10

يؤمن خالد بيومي الناقد الرياضي أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر كان سببا رئيسيا في فشل الفراعنة في الفوز على نيجيريا.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع نيجيريا إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتحدث خالد بيومي لقناة "دريم 2" قائلا:"تقييمي لكوبر هو 2 من 10 وذلك لعدة أسباب".

وأوضح"أولا كوبر هو المسؤول الأول عن المنتخب ومن الواضح إنه لم يحلل أداء نيجيريا جيدا".

وأردف"ثانيا هو كان السبب في تقييد لاعبي المنتخب خلال المباراة بتعليمات خاطئة".

وواصل"ثالثا تشكيل منتخب مصر كان خاطئ تماما وهو ما ساهم في التعادل".

وأضاف"أما رابعا فمنتخب نيجيريا هو أحد أسوأ الفرق حاليا وخط دفاعها ضعيف للغاية وكان ينبغي أن ننتصر بهدفين وثلاثة".

وتابع"ليس معنى التعادل أن أعطيه تقييما جيدا فهو كان المسؤول عن تلك النتيجة منذ البداية".

التبديلات

في الوقت ذاته أشاد الناقد الرياضي بمروان محسن وحسام غالي ورمضان صبحي الذين اشتركوا في الشوط الثاني من المباراة.

وأضاف"مروان كان محطة جيدة لهجوم منتخب مصر بعد مشاركته وتقييمي له هو 6 من 10".

وأكمل"وكذلك هو ذات تقييمي بالنسبة لحسام غالي فبعد مشاركته تنوع لعب المنتخب بشكل كبير فهو لاعب صاحب رؤية جيدة داخل الملعب".

وأتم"أما رمضان صبحي فسوف أعطيه 7 من 10 فقد أداء مميزا للغاية".

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