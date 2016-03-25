محافظ الغربية يطلق اسم أول معلم للغة العربية بروسيا على مدرسة بمسقط رأسه

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إطلاق اسم العالم المصرى الشيخ محمد عياد الطنطاوى، على المدرسة الإعدادية بنجريج مسقط رأسه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الشعبية الكبرى للشيخ المُعلم محمد عياد الطنطاوى بقرية نجريج ببسيون، بحضور "فلاديمير كوراشينكوف" الممثل التجارى بالسفارة الروسية بمصر.

وأقيمت الاحتفالية بمدرسة نجريج للتعليم الأساسى، بإدارة بسيون التعليمية، احتفالاً بالعالم المصرى، الشيخ محمد عياد الطنطاوى، أحد الأعلام المصريين فى اللغة العربية وأدبها، وأول معلم للغة العربية فى روسيا.

يذكر أن الشيخ محمد عياد الطنطاوى ولد من أبويين مصريين فى العام 1810 بقرية "نجريج" فى الغربية، وسافر إلى القاهرة وهو فى عمر الـ13 سنة، ودرس اللغة العربية والنحو والصرف والأدب والعروض فى الأزهر، وتوفى والده وهو ابن الـ18 سنة، ما جعله يترك استكمال دراسته ويعمل، وفضل تدريس اللغة العربية.

واكتسب شهرة واسعة وأصبح فقيهًا فى اللغة العربية وتوافد عليه الأروبيون المقيمون فى مصر ليعلمهم اللغة العربية ومن بين تلاميذه "ن. موخين" والذى علم مترجمًا فى القنصلية الروسية فى مصر عام 1835.

وفى عام 1840 اختير للعمل فى وزارة الخارجية الروسية ليكون معلمًا للغة العربية للسفراء والدبلوماسيين، وبعد 7 سنوات انتقل ليعمل فى كلية اللغات الشرقية بجامعة سانت بطرسبورج "عاصمة روسيا فى ذلك الوقت" ليصبح أول معلم للغة العربية فى روسيا، وتوفى فى 29 أكتوبر عام 1861، ونال "الطنطاوى"، عدة أوسمة وألقاب منها وسام "القديسة".

وبلغ عدد المخطوطات التى تركها واحتفظت بها جامعة بطرسبورج 300 مخطوطة، ما بين كتابات تخصه وأخرى اقتناها فى فترة عمله فى الأزهر، وأطلق اسمه على قسم اللغات العربية بجامعة بطرسبورج فى روسيا.

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