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الجالية الروسية تنظم احتفالية "عيد الأم" بقصر ثقافة الغردقة

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الجالية الروسية تنظم احتفالية "عيد الأم" بقصر ثقافة الغردقة الجالية الروسية تنظم احتفالية "عيد الأم" بقصر ثقافة الغردقة
أقيم بقصر ثقافة الغردقة، مساء اليوم الجمعة، احتفالية عيد الأم الروسية، الذى تنظمها الجالية الروسية، بحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والسكرتير العام وأحد مسئولى المركز الثقافى الروسى.

وبدأ الحفل بكلمة لمسئول المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، رحب خلالها بضيوف الحفل، وقدم الشكر لمسئولى المحافظة، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذا الحفل على أراض الغردقة.

وشهد الحفل إقامة عدة فقرات فنية غنائية للأطفال، وعروض فنية مقدمة من فرق التراث والبالية الروسي.

وأكد القائمين على الحدث، أن الاحتفال يبعث برسالة مهمة من الجالية الروسية إلى ذويهم بروسيا للتأكيد على الحالة الأمنية التى تشهدها والبحر الأحمر بشكل خاص، ومشاركة المصريين جميع الاحتفالات والمناسبات.

وفى نهاية الحفل تبادل مسئول المركز الثقافى الروسى ومحافظ البحر الأحمر الدروع.


>- افتتاح معرض "ملتقى الحضارات" بالمركز الثقافى الروسى

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