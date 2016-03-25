أخبار الأردن اليوم.. ناصر جودة يتهم إسرائيل بمنع تركيب كاميرات بالأقصى

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة بأن إسرائيل تحاول أن تعرقل مشروع تركيب الـ55 كاميرا بالمسجد الأقصى.

وأضاف جودة فى معرض إجاباته على العديد من الأسئلة والمداخلات التى طرحت عليه مساء اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) – إن مشروع تركيب الكاميرات هو مبادرة أردنية تنطلق من الوصاية الهاشمية على الأقصى؛ وتهدف لمراقبة وقف الإساءات فى بث حى ومباشر.

وأوضح أن الكاميرات ستوضع على الأسوار والساحات الخارجية الممتدة لـ144 دونما هى مساحة الحرم القدسى لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية وبثها على الهواء مباشرة لجميع أنحاء العالم، نافيا فى الوقت ذاته ما تردد حول وضع الكاميرات داخل المسجد ومصلياته.

وردا على سؤال حول الأزمة السورية..جدد جودة التأكيد على أن الأردن مع الحل السياسى لأنه يعد الحل الوحيد للأزمة السورية ، قائلا "إنه يأمل بأن يتحول وقف إطلاق النار الحالى إلى دائم"، مضيفا "يجب أن يكون التركيز فى سوريا على الإطار السياسى الجارى فى جنيف للتفاوض مع الأطراف المتصارعة".

ووصف فى هذا الإطار العلاقات الأردنية الروسية بأنها "مميزة وقوية".. قائلا: "إنه يتم تسخيرها لصالح قضايانا ورغم الاختلاف مع روسيا فى بعض النقاط لكننا نحافظ على التواصل وصداقتنا معها بالنظر لكونها أحد مفاتيح الحل للأزمة السورية".

أخبار الاردن اليوم ..جودة :الإرهاب لا يعرف الحدود الجغرافية

وتعليقا على العديد من الحوادث الإرهابية التى يشهدها العالم، أجاب جودة "الإرهاب لا يعرف الحدود الجغرافية..والحرب ضده كما ذكر الملك عبدالله الثانى تعد حربا عالمية ثالثة يجب أن نكافحها بالحكمة وإيجاد معالجات جذرية". وقال إن الأردن يبذل جهودا لوقف العنف ، قائلا "يجب أن نتغلب على التطرف وندحره والأردن يبذل كافة الجهود الرامية لوقف العنف وإيجاد الحلول السياسية بين الأطراف المتصارعة فى المنطقة".

مشددا على أن الأردن فى طليعة الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف ، مبينا أن الأردن ينتهج سياسة واستراتيجية شاملة تحارب كافة التنظيمات الإرهابية. وردا على سؤال (كيف ستكون سياسة الأردن الخارجية بعد التحول فى السياسة الأمريكية نحو آسيا وترك الشرق الأوسط بيد روسيا؟.. أجاب جودة "الأمريكان ينظرون للأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى بعين الاحترام والتقدير سواء بداخل الإدارة الأمريكية أو خارجها" .. قائلا "إن كلمة الأردن مسموعة ومقدرة فى المحافل الدولية".

موضوعات متعلقة ..

>

- أخبار الأردن اليوم.. عباس يبحث مع وزير خارجية الأردن جهود عقد مؤتمر للسلام

>